La star NBA Giannis Antetokoumpo évoque son passé de migrant en Grèce et le racisme

Le meilleur joueur de la ligue de basket américaine, Giannis Antetokoumpo, revient dans un documentaire sur son passé de migrant sans-papiers en Grèce, évoquant le racisme dont lui et sa famille ont fait l'objet.

Né à Athènes de parents nigérians, le joueur n'a obtenu des papiers qu'à l'âge de 18 ans, peu avant son départ pour les Etats-Unis et son recrutement en NBA en 2013. Aujourd'hui âgé de 25 ans, Giannis Antetokoumpo confie avoir été confronté à plusieurs reprises au racisme.

«C'était dur d'être un noir dans un pays de blancs. Pafois, je ne me sentais pas moi-même. J'étais né là, je n'avais jamais été au Nigéria, j'étais dans une école grecque... Avant l'âge de 18 ans, je ne suis jamais sorti du pays, la Grèce était donc tout ce que je connaissais (...) Mais quand vous vous rendez dans beaucoup de quartiers vous faites face à beaucoup de négativité, au racisme», a expliqué Giannis Antetokoumpo.

Dans une interview à Newsweek l'année dernière, le joueur des Milwaukee Bucks avait confié avoir vécu dans la peur d'être déporté étant enfant, craignant d'être arrêté en tant que migrant sans-papiers s'il quittait la maison.

Pour aider ses parents, Giannis Antetokoumpo et ses frères (dont deux jouent également en NBA) vendaient des souvenirs et des montres aux touristes dans les rues d'Athènes. «Je me suis beaucouop amusé en faisant ça, et j'étais plutôt bon, même si ce n'est pas vraiment quelque chose qu'un enfant devrait faire», avait-il déclaré lors d'une interview.