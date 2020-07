Le basketteur Lebron James réclame justice pour Breonna Taylor

LeBron James a rejoint le nombre croissant de joueurs de la NBA qui demandent justice pour Breonna Taylor, une femme noire tuée lors d'un raid de la police dans son appartement du Kentucky, aux Etats-Unis, en mars dernier.

«Je veux continuer à faire la lumière sur la justice qui doit être rendue à Breonna Taylor et pour sa famille et sur tout ce qui se passe avec cette situation», a déclaré LeBron James, après que les Lakers ont affronté les Mavericks de Dallas, jeudi.

Lakers’ LeBron James on Breonna Taylor: “We want the cops arrested.” pic.twitter.com/TmMSYgoJQi — Ben Golliver (@BenGolliver) July 24, 2020

Il est le dernier joueur de la NBA à utiliser son temps de parole avec les journalistes pour orienter la conversation vers l'affaire Taylor.

«Il n'y a pas de progrès»

Lebron James a également appelé à des arrestations dans l'affaire. «Nous voulons que les policiers qui ont commis ce crime soient arrêtés», a-t-il dit. «En tant que leader de cette ligue, je veux que sa famille le sache, et je veux que l'état du Kentucky sache ce que nous ressentons pour elle et que nous voulons justice», a-t-il ajouté, estimant qu'en matière de justice sociale, les Etats-Unis «ont encore un long chemin à parcourir». «En 2016, Barack Obama était notre président. On sait bien ce qu'il en est aujourd'hui. Y a-t-il du progrès ? Je crois qu'on peut tous se poser là et dire qu'il n'y a pas de progrès», a-t-il insisté.

Avant LeBron James, d'autres joueurs comme Tobias Harris (76ers), Kyle Kuzma, Alex Caruso (Lakers) ou encore Marcus Smart (Boston) ont également demandé justice pour Breonna Taylor.

L'infirmière de 26 ans se trouvait chez elle avec son compagnon, lorsque trois policiers ont, sans prévenir, enfoncé sa porte, selon l’avocat de la famille.

Les agents, munis d’un mandat de perquisition, agissaient dans le cadre d’un avis de recherche erroné, concernant un suspect qui n’habitait plus l’immeuble et qui était déjà détenu. Ils ont atteint la jeune femme d’au moins huit balles, d’après l’avocat.

Un policier impliqué dans sa fusillade mortelle a été licencié le mois dernier, selon le département de police, plus de trois mois après la mort de la jeune femme.

Aucun des agents impliqués dans la fusillade n'a été accusé de crime.