PSG : le rêve d’un triplé historique en un mois

Le PSG va lancer, ce vendredi soir en finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne, sa quête de titres en l’espace de quelques semaines puisque suivront ensuite la finale de la Coupe de la Ligue et la Ligue des champions.

«C’est le moment qu’on a tous attendu, le moment des gagner des trophées. (…) en route vers l’histoire.» C’est par ces mots, sur son compte Instagram que Kylian Mbappé a lancé la conquête des titres qui attend le PSG, quelques heures après la victoire lors du dernier match amical remporté facilement face au Celtic Glasgow (4-0).

Et la première mission de cette pièce de théâtre en cinq actes s’ouvrira face aux Verts pour une 103e édition de la Coupe de France qui sera la première rencontre officielle jouée dans l’Hexagone depuis le 10 mars, après l’arrêt de toutes les compétitions sportives suite à la pandémie de Covid-19 qui touche la planète.

A priori, difficile de voir les Stéphanois, qui se retrouvent dans l’inconnu cet été, inquiéter l’armada parisienne qui vient de réaliser une phase de préparation parfaite (20 buts, 0 encaissé en trois rencontres).

L'année ou jamais pour Paris

Paris aura à cœur de «récupérer» sa Coupe de France, après la défaite de l’an dernier contre le Stade Rennais. Et fait figure de grand favori dans cette rencontre. S’il remporte sa 13e Coupe, le club de la capitale pourra se concentrer sur son duel une semaine plus tard contre l’OL pour le gain de la dernière Coupe de la Ligue de l’histoire.

Là encore, les coéquipiers de Kylian Mbappé et Neymar se présenteront en favoris face à une équipe lyonnais qui ne pense qu’à son 8e de finale retour de Ligue des champions contre la Juventus de Turin (victoire 1-0 à l’aller) qui pourrait lui permettre d’accompagner les Parisiens à Lisbonne (Portugal) pour disputer le «Final 8».

Un «Final 8» lors duquel les hommes de Thomas Tuchel auront toutes les cartes en main pour aller s’offrir la tant rêvée Ligue des champions. L’objectif total du club et des dirigeants qataris. Et c’est sûrement l’année ou jamais pour le PSG.

Pas de matches aller-retour, seulement trois rencontres pour rêver plus grand. Sans oublier un tirage au sort favorable pour les quarts de finale avec l’Atalanta Bergame – même si le club impressionne en Serie A et en C1, il n’empêche qu’il s’agit d’un excellent tirage pour Paris – . Ainsi que pour les demi-finales puisqu’il se qualifie, Paris affrontera le vainqueur du quart entre l’Atlético Madrid et le RB Leipzig. Là aussi, c'est plutôt pas mal. Puis il ne restera que la finale…

Trois titres pour célébrer son cinquantième anniversaire, difficile de faire meilleur cadeau aux supporters.