Etats-Unis : un joueur de baseball refuse de mettre un genou à terre pour Black Lives Matter

Alors que tous ses coéquipiers s'agenouillaient pour le mouvement Black Lives Matter juste avant l'hymne nationale lors de la rencontre du 23 juillet, un joueur de baseball a quant à lui refusé de mettre son genou à terre. Interrogé sur sa décision, il s'est expliqué après le match.

Debout face aux joueurs des Dodgers de Los Angeles et à côté de ses coéquipiers des San Francisco Giants, tous agenouillés pour témoigner leur soutien au mouvement qui lutte contre les violences faites aux Noirs aux Etats-Unis, Sam Coonrod a justifié sa décision en déclarant : «Je suis Chrétien. Je ne peux m'agenouiller que devant Dieu».

He said; I am a Christian I bow to no other than Christ. This indeed is a true reflection of courage and strong conviction of a man who knows the Lord he is serving. #SamCoonrod pic.twitter.com/pypbeKy4gx

— EWANSIHA BRIGHT (@bewansiha1) July 25, 2020