Fabio Quartararo, bis repetita au Grand Prix d’Andalousie ?

Fabio Quartararo, vainqueur de sa première course en Moto GP la semaine passée, va tenter la passe de deux, dimanche, sur le même circuit de Jerez, lors du Grand Prix d’Andalousie.

Après son festival pour le premier GP de la saison particulière de 2020 (seulement 13 courses à cause de la pandémie de Covid-19 qui a décalé la saison), qui lui a notamment permis de prendre les rênes du classement des pilotes, le Niçois de 21 ans aura à cœur de poursuivre sur sa belle lancée.

Et évidemment, s’il veut encore s’imposer, il devra réaliser les mêmes qualifications (pole position) et la même course (après avoir perdu quelques places au départ, il a repris les commandes quelques tours après pour faire cavalier seul).

«Le dernier weekend était fantastique, a confié Fabio Quartararo. C’était extraordinaire d’avoir la pole position et de gagner la course, franchement on ne pouvait faire mieux. J'ai hâte d'être à vendredi pour essayer d’améliorer encore davantage notre vitesse et de refaire la même chose ce weekend.» Mais les choses ne passent pas aussi facilement.

Si Marc Marquez, opéré du bras droit, a été jugé apte et pourrait s’aligner, il ne devrait pas représenter de grand danger. A moins qu’il soit en pleine possession de ses moyens. Sait-on jamais. Mais le danger ne devrait pas venir du sextuple champion du monde espagnol.

Maverick Vinales, qui a fini deuxième derrière Quartararo, espère contrecarrer les plans du Français tout comme Andrea Dovizisio. Troisième dimanche dernier grâce à une très belle course, l’Italien, de retour après une fracture à la clavicule gauche subie fin juin, est prêt lui aussi à doubler le Niçois. Bref, ce sera Quartararo contre tous.