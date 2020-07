Fabio Quartararo célèbre sa victoire au GP d’Andalousie en imitant Kylian Mbappé

Le clin d'œil d'un jeune prodige à un autre. Vainqueur du Grand Prix moto d'Andalousie ce dimanche, Fabio Quartararo a passé la ligne d'arrivée en imitant la célébration de Kylian Mbappé.

Le jeune pilote français de 21 ans s'est mis debout sur sa moto, les bras croisés, soit la même gestuelle que le footballeur de 21 ans lorsqu'il marque un but.

Nobody had an answer for @FabioQ20 today! #AndaluciaGP pic.twitter.com/OF1lN0zjvR

— MotoGP (@MotoGP) July 26, 2020