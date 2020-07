Boxe : Tony Yoka et Johann Duhaupas vont enfin s'affronter

Le duel tant attendu aura bien lieu. Canal+ et All Star Boxing ont annoncé ce mercredi que Tony Yoka et Johann Duhaupas s'affronteront le vendredi 25 septembre prochain à Paris.

Il s'agira d'un combat international poids lourds en 12 rounds, un format inédit pour le champion olympique Tony Yoka, qui disputera à cette occasion son huitième combat professionnel.

Grande soirée boxe le 25 septembre à Paris, proposée par @allstar_boxing et @canalplus





La Conquête continue !@TonyYoka face à @JohannDuhaupas en main event, après des combats notamment d' @EstelleMossely @Souleymane_C et @FarrhadSaad





Soyez au RDV ! — CANAL+ Boxe (@CanalplusBoxe) July 29, 2020

Cinq autres combats internationaux seront à l'affiche de cette soirée exceptionnelle. On retrouvera notamment Estelle Mossely, Souleymane Cissokho ou encore Farrhad Saad.

A noter que Tony Yoka et Johann Duhaupas seront ce vendredi à 16h45 en plateau sur Canal+ pour évoquer leur combat de titans.