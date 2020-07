Vidéo : un cycliste dispute sa première course et perd un bout de doigt

La reprise de la saison cycliste a été marquée mardi par l'accident sur le Tour de Burgos (Espagne) du talentueux néerlandais Gijs Leemreize qui a carrément perdu un bout de doigt lors de sa chute.

Le cycliste (Jumbo Visma), dont c'était la toute première course chez les professionnels, est tombé à 50 kilomètres de l'arrivée. Et il semblerait qu'il ait perdu au moins une (peut-être deux ?) phalanges appartenant à l'annulaire de sa main droite.

«Gijs est à l’hôpital, où le chirurgien plasticien réparera son doigt endommagé de la meilleure façon possible ce soir. Gijs va bien compte tenu des circonstances. Nous lui souhaitons toute la force et un prompt rétablissement», a confirmé mardi soir son équipe sur Twitter, avant de donner des nouvelles rassurantes une fois l'intervention chirurgicale achevée.

#VueltaBurgos





“Gijs and the entire team were doing really well until that crash. They all rode attentively in the front and both Gijs and Finn did a good job for the team." - DS @FransMaassen.





Update: Gijs has been operated successfully on his damaged fingertip.

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 28, 2020