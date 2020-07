Le coronavirus sert à «contrôler les populations», selon le joueur NBA Michael Porter Jr

Les théories du complot ont la dent dure. Cette fois, c'est le joueur NBA Michael Porter Jr qui s'est fait le relais de l'une d'entre elles. Répondant à un fan sur Snapchat, le joueur des Denver Nuggets a estimé que le coronavirus est utilisé pour contrôler les populations.

Le fan lui avait demandé s'il pensait que le coronavirus avait été «exagéré pour effrayer les gens et les contrôler». Ce à quoi Michael Porter Jr a répondu : «personnellement, il me semble évident que le coronavirus est utilisé pour un projet plus vaste. Il est utilisé pour le contrôle des populations, au sens d'être capable de contrôler les masses de gens (...) On nous demande de porter des masques. Et qui sait ce qui arrivera quand un vaccin va sortir. Peut-être qu'on sera obligés de se faire vacciner pour avoir le droit de voyager. Ce serait fou.»

Et de rappeller qu'il fait partie des «antivaxx», ces personnes, nombreuses, qui pensent que les vaccins sont néfastes pour la santé. «Je n'ai jamais été vacciné, explique le joueur. Je n'ai jamais eu de piqûres ou de choses comme ça. Alors ça pourrait devenir fou. Mais c'est clairement derrière ce qui se passe en ce moment. Tout ce qu'on peut faire c'est attendre, ne pas trop s'impliquer émotionnellement. C'est quelque chose de grave, et c'est réel, mais cela a été exagéré.»

Ces déclarations ont valu à Michael Porter Jr un petit rappel à l'ordre de la part de ses dirigeants, alors que la pandémie de coronavirus a fait plus de 150.000 morts aux Etats-Unis.