GP de Grande-Bretagne : Lewis Hamilton gagne sur 3 roues dans une fin de course improbable

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas tout à fait en Formule 1. Alors que les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont dominé la quasi-totalité de la course, des crevaisons en série dans les derniers tours ont permis au Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) d'accrocher son second podium de la saison.

À moins d'un tour de l'arrivée, Lewis Hamilton aurait ainsi pu tout perdre puisqu'il a également été victime d'une crevaison. Mais son avance était telle qu'il n'a pas pu être rattrapé par un Max Verstappen (Red Bull) malchanceux. En effet, après une crevaison de Valtteri Bottas, le Néerlandais s'était arrêté aux stands quelques instants auparavant pour se donner une chance de remporter un point bonus grâce à un record du temps au tour. Sans cela, il aurait sans aucun doute pu rattraper la Mercedes sur trois roues du Britannique.

Au rayon des grands perdants de la journée, on retrouve donc Valtteri Bottas qui laisse son coéquipier s'envoler au classement des pilotes. Racing Point, très en forme depuis la reprise peut également avoir des regrets après le non-départ de Niko Hulkenberg et la 9e place du jeune Lance Stroll.

À noter la bonne performance de l'écurie française Renault, qui profite des incidents de course pour placer Daniel Ricciardo et Esteban Ocon en 4e et 6e position. C'est le meilleur résultat de la saison pour la marque au losange, qui va pouvoir remonter au classement constructeur. Chez les autres tricolores, Pierre Gasly termine 7e et Romain Grosjean 16e. La performance de ce dernier aura attiré l'attention des commissaires pendant toute la course. Des coups de volant au moment de défendre sa position lui ont valu un avertissement et les remontrances de plusieurs adversaires.