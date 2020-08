Neymar : le 3 août 2017, le jour où il a signé au PSG

Il faut dire qu’il a manqué à deux reprises les huitièmes de finale retour (2018 contre le Real Madrid et 2019 contre Manchester United). Deux rencontres où les Parisiens ont sombré et ont été éliminés.

Mais en grand champion qu’il est, le Brésilien est parvenu à retourner la situation. Et à force de faire le dos rond (et de se remettre en question?), Neymar semble désormais beaucoup plus apaisé et plus heureux à Paris. Ses photos avec ses coéquipiers en dehors des rencontres semblent le confirmer, le fait qu'il tente de s'exprimer un peu plus en français. Certains y verront peut-être de la communication, reste que les résultats suivent…

Mais, s’il veut marquer l’histoire du PSG, il faudra amener la Ligue des champions dans quelques jours à Lisbonne.