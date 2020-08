NBA : les Lakers s'assurent la première place à l'Ouest

Les Lakers de LeBron James se sont assuré la place de n°1 de la conférence Ouest en NBA, en s’offrant le Jazz de Rudy Gobert lundi soir (116-108).

The @Lakers clinch the West's #1 seed behind @AntDavis23's DOMINANT performance! #WholeNewGame





42 PTS | 12 REB | 3 STL | 4 3PM pic.twitter.com/JQJcfdsmeG

— NBA (@NBA) August 4, 2020