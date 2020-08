PSG : Cristiano Ronaldo n'a pas signé à cause du coronavirus

Cristiano Ronaldo aurait pu rejoindre le PSG cet été mais la pandémie de Covid-19 l’en a empêché. C’est en tout cas ce qu’explique France Football ce mardi.

La star portugaise, actuellement à la Juventus Turin, aurait en effet eu l’envie, l’hiver dernier, de rejoindre Paris pour évoluer aux côtés de Neymar , son ami, et Kylian Mbappé, un joueur qu’il apprécie énormément (et c’est réciproque puisque le Français est fan de CR7 depuis tout petit).

Selon l’hebdomadaire, Cristiano Ronaldo rêvait «à voix haute d’un Parc des Princes rempli de ses compatriotes, très nombreux en Île-de-France, peut-on lire . Il rêva d’une association avec Neymar, dont il est proche, ou Mbappé, qu’il adore. Il rêva d’un club et d’une ville où il fut sacré champion d’Europe en 2016 avec la Seleçao.»

Reste que la crise du coronavirus est arrivée et a touché toute la planète dont le monde du football. Si, «dans l’entourage très proche du joueur, on estimait récemment comme très probables les chances de départ de CR7 avant le confinement», désormais, c’est tout le contraire.

D’autant que l’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid, qui a terminé deuxième meilleur buteur du championnat d’Italie, a indiqué qu’il souhaitait rester honorer son contrat (2022). Sur Instagram, il a posté : «Heureux d’avoir remporté les deux derniers des neuf titres consécutifs de la Juventus en Serie A. (…) Année après année, avec talent, dévouement et en travaillant dur, vous pouvez atteindre vos objectifs et être meilleurs qu’avant. C’est parti pour mon troisième !»