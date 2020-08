Vidéo : saurez-vous relever l'incroyable défi de la nageuse Katie Ledecky ?

Vous passez vos vacances d'été autour de votre piscine et vous avez épuisé toutes les activités aquatiques que vous aviez en tête ? Katie Ledecky sait comment vous occuper en lançant un défi assez dingue sur la toile.

La nageuse américaine, cinq fois médaillée d'or aux Jeux olympiques de Londres et Rio, a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux avec le hashtag #GotMilkChallenge

Sur le papier, la règle du défi est simple : traverser une piscine de 25 mètres avec un verre de lait sur la tête. Dans la pratique, le challenge, s'il est réussi, relève de la prouesse.

Une performance, toute en agilité aquatique, réussit haut la main, sans en renverser une goutte, par la nageuse de 200 m, 400 m, 800 m et 1.500 m nage libre, qui s'est félicitée pour «possiblement une des meilleures nages de [sa] carrière».

Véritable phénomène des bassins depuis l'âge de ses 15 ans et sa médaille olympique en 2012, Katie Ledecky prouve une nouvelle fois qu'elle sera la grande favorite aux JO de Tokyo reportés en 2021.

Un défi, qui a déjà inspiré, de jeunes nageurs qui ont rapidement répondu à leur manière et en vidéo à la superstar américaine.

