Ligue Europa : le foot européen de retour, avant la Ligue des Champions

C’est d’abord avec la fin des huitièmes de finale que la Ligue Europa va reprendre. Des 8es de finale lors desquels deux géants endormis ces dernières saisons, l’Inter Milan (opposé à Getafe pour le match aller) et Manchester United (face à Linz après avoir gagné 0-5 à l’aller), vont tenter de décrocher leur ticket pour le tournoi final prévu en Allemagne.

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 3, 2020