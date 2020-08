Mike Tyson : Kevin McBride lui offre une revanche

Dernier boxeur à avoir affronté (et battu) Mike Tyson, Kevin McBride a récemment confié qu’il voudrait bien offrir une revanche à l’ancien champion du monde des poids lourds qui va remonter sur le ring en septembre contre Roy Jones Jr.

L’Irlandais est en effet celui qui a envoyé à la retraite Iron Mike en 2005. Après le combat, le champion, alors âgé de 38 ans, avait d’ailleurs confié qu’il n’avait plus l’envie de combattre et voulait désormais profiter de sa vie hors des rings.

Alors qu’à 54 ans, Mike Tyson a donc officialisé son retour en septembre prochain pour un combat d’exhibition lors duquel les fonds seront reversés, Kevin McBride, désormais éloigné de la boxe et ouvrier dans une entreprise forestière, a confié à TMZ qu’il serait partant pour une revanche.

«Allons-y ! J’adorerais le combattre à nouveau, a confié l’Irlandais de 47ans. Personne ne peut exclure quoi que ce soit dans ce monde. Ce serait explosif de combattre une nouvelle fois Mike Tyson. Et j’en suis sûr, Mike adorerait rectifier le tir. Ca me plairait de me retrouver sur le ring avec lui.»

En plus de l’attrait médiatique et sportif, McBride a confié à TMZ que cela lui permettrait d’en tirer des bénéfices économiques. Et il utiliserait l’argent à bon escient pour aider ses enfants à aller à l’université.

On ne sait pas si après Roy Jones Jr, Mike Tyson a prévu d’autres combats mais Kevin McBride est prêt.