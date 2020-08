Nicolas Anelka : OM, pub, rap… 5 choses que vous ne savez peut-être pas

Un documentaire retraçant la carrière de Nicolas Anelka est sorti ce mercredi. Mais savez-vous tout sur le footballeur, un des personnages les plus énigmatiques du sport français ?

Il aurait pu signer à l’OM

Formé au PSG, Nicolas Anelka a rejoint Arsenal en 1997 à l’âge de 17 ans. Alors que sa première saison ne se passe pas forcément bien et qu’il a du mal à s’imposer chez les Gunners, l’idée d’un prêt est évoquée. Et l’Olympique de Marseille de Rolland Courbis se montre intéressé. L’ancien entraîneur phocéen l’avait confié en 2016 sur RMC Sport et Anelka l’a de nouveau confirmé récemment sur Konbini.

Sa passion pour Andre Agassi, son enfance avec Omar Sy, son album avec Doc Gynéco...Voici 9 choses que vous ne saviez pas sur Nicolas Anelka à l'occasion de la sortie du documentaire "Anelka : l'incompris" sur Netflix pic.twitter.com/GP3FVNX0JA — Konbini sports (@Konbinisports) August 4, 2020

Il a été champion d’Italie

Nicolas Anelka a évolué dans de nombreux clubs tout au long de sa carrière. S’il en a passé une grande partie en Angleterre (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Bolton ou encore West Bromwich Albion), il a également fait une pige en Italie du côté de la Juventus Turin, en 2013. Il disputera 3 matchs en 6 mois avec les Bianconeri et décrochera le titre de champion d’Italie.

Il a fini meilleur buteur d’un Mondial

Six mois après son arrivée au Real Madrid, Nicolas Anelka dispute le Championnat du monde des clubs en janvier 2000. Il inscrira ses premiers buts sous les couleurs du club merengue (dont un doublé contre les Corinthians) et terminera co-meilleur buteur (avec Romario) de la compétition avec 3 réalisations.

¿Anelka o Ronaldo? El 7 de enero de 2000 Real Madrid y Corinthians empataban 2-2 en el Morumbí de Sao Paulo en la fase de grupos del Mundial de Clubes. En el minuto 71, perdiendo 1-2, Anelka definió así de nervioso ante Dida a pase de Raúl. El delantero que nos perdimos pic.twitter.com/Hjnp4eDuBt — Julián Carpintero (@carpintero_jcg) January 7, 2020

Il a fait un album avec Doc Gynéco

Celui qui a grandi à Trappes, aux côtés de Jamel Debbouze et Omar Sy notamment, s’est aussi essayé au rap. C’était avec Doc Gynéco. A l’époque, le rappeur du Secteur Ä a enregistré plusieurs sons avec l’attaquant… sauf que rien ne sortira. «Ce qu’il s’est passé, c’est que j’étais avec une fille à l’époque, et Nicolas Anelka est parti avec elle», avait confié le «Doc» à L’Equipe Magazine il y a quelques temps.

Il a rappé dans une pub collector

Si l’album avec Doc Gynéco n’est pas sorti, Nicolas Anelka a quand même pu montrer à la France entière ses talents de rappeurs. C’était avec un coéquipier de l’équipe de France, Sylvain Wiltord, dans une publicité pour Danette. On y voit les deux champions d’Europe avec les Bleus en 2000 «remettre ça».