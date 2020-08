Tournoi des 6 nations : France-Irlande, on connaît enfin la date

Le match entre le XV de France et l'Irlande, reporté le 13 mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19, a été reprogrammé au 31 octobre, a annoncé mercredi le comité du Tournoi des 6 Nations.

Ce dernier a donc décidé que le match comptant pour la dernière journée de la compétition, se déroulera à 21h au Stade de France (Saint-Denis).

«Avec la préoccupation de garantir la santé et la sécurité des sportifs et des fans, la FFR, en lien étroit avec le Comité des Six Nations, est en train de travailler avec les Pouvoirs publics sur les conditions d’organisation de ces matchs, peut-on lire sur le communiqué. Ces conditions seront communiquées aux détenteurs de billets dès qu’elles auront été validées par les autorités.»

Pour rappel, les hommes de Fabien Galthié sont encore en lice pour la victoire dans ce Tournoi des 6 nations 2020. Ils sont actuellement deuxièmes, derrière l’Angleterre, et compte 3 victoires pour une défaite. L’Irlande, qui compte deux matchs en moins, est 4e.