PSG-Atalanta : Mbappé, Icardi, Verratti, Di Maria… la liste des incertains et absents s'allonge

A l’approche du quart de finale de Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame, le PSG doit faire face à plusieurs méformes physiques et absences. Le point complet sur l’effectif parisien.

Mercredi soir au Parc des Princes, après la victoire de Paris sur Sochaux (1-0) pour son dernier match de préparation, les mines étaient crispées notamment celle de Thomas Tuchel au moment de venir faire un point devant les journalistes à une semaine du grand rendez-vous face aux Italiens. Les pépins physiques et absences de joueurs n’arrangent pas les choses.

Il faut dire qu’en plus de la suspension d’Angel Di Maria, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées ces derniers jours pour le PSG. Lors de la finale de Coupe de France, Kylian Mbappé s'était blessé à la cheville, nécéssitant un repos d'au moins trois semaines. Pas sûr qu'il soit rétabli à temps pour l'Atalanta.

«On joue la Ligue des champions, pas un amical, un quart de finale de Ligue des champions, a souligné le technicien allemand. On arrive avec quatre ou cinq mois de pause, seulement deux matchs officiels… c’est super compliqué ! Kylian (Mbappé) essaie tout, mais peut-il y arriver ? Je ne sais pas.»

Une équipe compétitive quand même ?



Et alors que Layvin Kurzawa est d’ores et déjà forfait et que Juan Bernat est toujours incertain, le club parisien a annoncé que Marco Verratti s’était blessé à l’entraînement et était incertain pour le choc face à Bergame. Et pour ne rien arrangé, Mauro Icardi a également été touché à l’entraînement mercredi. L'Argentin se testera samedi.

De quoi inquiéter et énerver Tuchel. «C’est un grand problème. En plus, il nous manque trois joueurs avec Edi (Cavani), Thomas (Meunier) et Tanguy (Kouassi) qui avaient joué la Ligue des champions pour nous. (…) c’est toujours la même chose quand on arrive à un match de Ligue des champions, ce sont toujours des choses négatives, je ne sais pas pourquoi.»

Reste que l'effectif du PSG n'est pas complètement décimé et que l'Allemand pourra toujours aligner une équipe compétitive capable de battre l'Atalanta Bergame.