Juventus-OL : Lyon entre exploit et avenir européen

L’Olympique lyonnais joue, vendredi (21h) face à la Juventus Turin, en 8es de finale retour de la Ligue des champions, son avenir sur la scène européenne à court et moyen terme.

Vainqueur à l’aller (1-0) au Parc OL, le club rhodanien espère bien réaliser l’exploit d’éliminer «Monsieur C1», alias Cristiano Ronaldo, et ses coéquipiers de la Juve afin de rallier le «Final 8» qui se disputera du 12 au 23 août à Lisbonne (Portugal). Mais pas que. Septième de la saison 2019-2020 de Ligue 1, arrêtée en mars à cause de la pandémie de Covid-19 et battu en finale de la Coupe de la Ligue par le PSG, Lyon doit remporter la Ligue des champions s’il veut voir l’Europe la saison prochaine. Ce sera d’ailleurs la première fois depuis 1997 que le club de Jean-Michel Aulas ne serait pas européen.

Une grande mission qui attend donc les hommes de Rudi Garcia, privés de leur buteur du match aller, Lucas Tousart (parti au Hertha Berlin), qui n’ont jamais battu les Turinois chez elle (1 nul, 1 défaite). Mais rien n’est impossible surtout face à une formation italienne qui ne semble pas vraiment sereine cette saison (43 buts encaissés sur la saison dont 17 lors des 9 derniers matchs).

Depay, l'homme clé ?

«Sur un match tout peut se jouer, a d’ailleurs lancé Maxwell Cornet à l’AFP il y a quelques jours. On veut aller chercher l’Europe. On sait que cela passera par des matchs compliqués contre de grandes équipes, mais nous avons aussi une grande équipe avec des joueurs qui n'ont rien à envier à ceux des autres grands clubs. Que nos adversaires aient plus de matchs que nous dans les jambes peut s'avérer un avantage pour nous.»

Les Lyonnais pourront d’ailleurs s’appuyer sur Memphis Depay, absent à l’aller pour blessure mais qui est bien remis de sa blessure. De quoi faire un peu plus trembler leurs adversaires. D’autant que s’ils se sont inclinés en finale de la Coupe de la Ligue, les Lyonnais ont montré une belle solidité face au PSG. Il faudra donc s’appuyer sur cette seule rencontre officielle.

«Je n'ai pas vu de grands changements par rapport à l'aller même si la présence de Memphis Depay est très importante, a confié Maurizio Sarri, le technicien des Bianconeri. Ce sera très très difficile pour nous en raison de ces caractéristiques de nos adversaires mais on peut le faire.»

A noter qu’en cas de qualification, Lyon affrontera ensuite, en quarts, soit le Real Madrid, soit Manchester City qui s’affronteront également dans le même temps. Autant d’abord penser à la Juve.