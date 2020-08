Lyon élimine la Juve et se qualifie pour le «Final 8»

Malgré sa défaite vendredi soir (2-1), l'Olympique lyonnais a éliminé la Juventus Turin en 8e de finale retour de la Ligue des champions et a validé son ticket pour le «Final 8» de Lisbonne.

Lyon l'a fait. Vainqueur à l'aller (1-0) en février, le club rhodanien a réalisé un exploit historique en allant éliminer les Turinois et Cristiano Ronaldo chez elle. Si les hommes de Rudi Garcia se sont inclinés, ils ont tenu la dragée haute à une formation italienne qui n'est plus que l'ombre d'elle-même cette saison.

C'est d'abord grâce à une panenka sublime de Memphis Depay, absent au match aller pour cause de blessure, que les Lyonnais ont envoyé un premier message aux Turinois en leur indiquant qu'ils tenaient à se rendre à Lisbonne pour disputer les quarts de finale. Et tenter, pourquoi pas, d'aller au bout. Rappelons que pour être européens la saison prochaine, les Gones doivent remporter la C1.

CR7 ne verra pas Lisbonne

Mais la Juve compte dans ses rangs un monstre, Cristiano Ronaldo, capable de renverser un résultat à lui seul. Et il l'a prouvé en égalisant sur pénalty avant la pause avant de doubler la mise d'une sublime frappe en seconde période, inscrivant ainsi ses 130e et 131e buts en Ligue des champions.

Malheureusement pour lui, s'il avait sorti le costume de C1, ses coéquipiers, récents champions d'Italie, ont conservé leur «niveau» de cette saison et n'ont pas réussi à inscrire ce troisième but qualificatif face au 7e de Ligue 1. Conséquence, Lyon ira à Lisbonne, pas Cristiano Ronaldo, qui se retrouve éliminé à ce stade la compétition pour la première fois depuis… 10 ans.

Cristiano Ronaldo est éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2009/10.





C'était déjà face à Lyon à l'époque. pic.twitter.com/8nMvgHos7w — Actu Foot (@ActuFoot_) August 7, 2020

Une première pour un club français

«C’est un exploit, on est très contents pour les joueurs et les supporters, s’est réjouit Juninho, le directeur sportif de l’OL. L’équipe a démontré beaucoup de maturité, même si elle a souffert. C’est la première équipe française à éliminer la Juve sur une confrontation directe en Coupe d'Europe. City arrive, un adversaire très dur. Il faudra bien récupérer. Avant, on voyait une équipe qui avait du talent par moments, mais, sans ballon, on ne posait pas de difficulté. Aujourd'hui, on dégage quelque chose ensemble.»

Et désormais, c'est face à Manchester City que Lyon jouera sa place pour les demi-finales, ce sera le samedi 15 août. Des Citizens que les Lyonnais avaient été battre il y a deux ans. Et sur un match tout est possible.