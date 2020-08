Manchester City-Real Madrid : la magie de Zidane va-t-elle encore opérer ?

Au bord de l'élimination avant d'affronter, ce vendredi soir, Manchester City en 8es de finale retour de Ligue des champion, le Real Madrid compte une nouvelle fois sur le génie de son technicien, Zinédine Zidane.

On le sait désormais, la C1 et Zizou, c’est une longue histoire d’amour. Que ce soit en tant que joueur (avec cette volée légendaire contre le Bayer Leverkusen en 2002) ou en tant qu’entraîneur (vainqueur de trois Coupes aux grandes oreilles en 2016, 2017 et 2018), l’ancien n°10 de l’équipe de France est entré dans la légende grâce à ses exploits au sein du Real Madrid.

Et aujourd’hui, après être parvenu à s’offrir son deuxième titre de champion d’Espagne il y a quelques semaines, après celui de 2017 - décrochant ainsi son 11e trophée en tant que technicien de la Maison Blanche -, le Français est désormais focalisé sur la Ligue des champions. Avec une mission qui s’annonce très périlleuse. Défait à l’aller, à Santiago-Bernabeu, sur le score de 1-2 (première victoire des Mancuniens contre le Real en cinq confrontations européennes), le Real Madrid doit réussir à renverser Manchester City chez lui.

Si évidemment, les Citizens de Pep Guardiola, qui rêvent d’enfin décrocher une Ligue des champions, partiront favoris. Tout est loin d’être terminé pour les Merengues qui ont l’habitude, sous Zinédine Zidane tout du moins, de renverser des situations presque perdues en phase éliminatoires de cette compétition.

On se rappelle notamment du match retour contre Wolfsburg gagné 3-0 après avoir perdu l’aller 2-0 en quart de finale en 2016. Ou justement, cette même année, après un nul concédé à domicile contre City (déjà!), les Madrilènes étaient allés s’imposer à l’Etihad Stadium sur la plus petite des marges (0-1).

«Faire ce qu’il a fait, gagner trois Ligues des champions de suite, remporter deux fois la Liga face à Barcelone qui a dominé cette compétition comme aucun autre club, ça montre ses capacités, avait récemment confié Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, à DAZN. Je suis très heureux que les choses se passent bien pour lui parce que c’est très bien pour le football.»

Eden Hazard est attendu



Mais, comme beaucoup l’ont souligné ces derniers temps, Zidane avait dans ses rangs Cristiano Ronaldo, capable de changer le résultat d’un match à lui seul. Et pour ce déplacement en Angleterre, chez le vice-champion de Premier League, le champion du monde 1998 devra aussi faire sans Sergio Ramos. De quoi commencer à avoir des doutes. Peut-être mais pas pour Zizou.

Il l’a d’ailleurs prouvé lors de l’annonce de son groupe en se privant de Gareth Bale et James Rodriguez (qui d’autre pourrait faire ça ?). Le technicien français peut compter en défense sur Raphaël Varane pour verrouiller et empêcher les Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Phil Foden et surtout Kevin De Bruyne de tromper Thibaut Courtois. En attaque, c’est Karim Benzema (26 buts, 46 matchs) qui tentera de faire vaciller les Citizens. Avec un homme à ses côtés qui sera très attendu : Eden Hazard.

Arrivé l’été dernier au Real Madrid en provenance de Chelsea, le Belge n’a pas encore été à la hauteur des attentes. Et s’il veut enfin prouver, l’ancien Lillois a une chance en or contre Manchester City. Absent à l’aller sur blessure, Hazard (1 but, 7 passes décisives en 21 matchs a eu une saison compliquée. Mais celui qui a été transféré pour 100 millions d’euros a l’occasion de faire taire les critiques en envoyant le Real au Final 8.

Zinédine Zidane compte en tout cas sur lui. Et son tour de magie pourrait venir du Belge qu’il affectionne beaucoup. S’il y parvient, il entrera encore un peu plus dans la légende.