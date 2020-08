Cyclisme : le Belge Wout Van Aert gagne Milan-Sanremo, devant le Français Alaphilippe

Une semaine après avoir déjà triomphé lors des Strade Bianche, le Belge Wout van Aert remporte Milan-Sanremo, devant le Français Julian Alaphilippe, vainqueur l'an passé.

Van Aert s'est imposé d'une roue à l'arrivée des 305 kilomètres de la plus longue des classiques. Il s'agit de la première grande classique de la saison cycliste.

Le premier groupe de poursuite, réglé pour la troisième place par l'Australien Michael Matthews devant le Slovaque Peter Sagan, a franchi la ligne avec 2 secondes de retard. Dans cette «classicissima», reportée de cinq mois au coeur de l'été à cause de la pandémie, Alaphilippe a enflammé la course en attaquant dans le Poggio, la dernière difficulté, au seuil des 6 derniers kilomètres.

Van Aert, qui a basculé au sommet à 4 secondes, est revenu dans la descente et le duo s'est disputé la victoire au sprint. Alaphilippe, à la peine sept jours plus tôt dans la course des Strade Bianche remportée par Van Aert, a ajouté un nouveau podium à sa collection (3e en 2017, vainqueur en 2019).

Samedi, le Français a été retardé par une crevaison à l'approche de la Cipressa, l'avant-dernière difficulté. Mais il a pu reprendre place avant le pied de cette montée.

Durant cette longue journée ensoleillée, l'échappée matinale formée de sept coureurs (Bais, Boaro, Carretero, Cima, Frapporti, Mazzuco, Tonelli) a compté un avantage maximal de moins de 7 minutes. Le peloton l'a reprise à l'entrée des 36 derniers kilomètres, où la course a retrouvé son parcours classique.

Van Aert, 25 ans, a enlevé son premier «monument». Triple champion du monde de cyclo-cross, le Belge a imité Alaphilippe qui avait gagné lui aussi l'an passé les Strade Bianche et Milan-Sanremo. «Alaphilippe a très bien joué le coup. Quand il a attaqué, il fallait tenir, tenir. Il n'y avait personne derrière moi, j'ai poursuivi l'effort», a commenté le Belge.