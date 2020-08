Ligue des champions : le Bayern Munich trop fort pour Chelsea (4-1) se qualifie pour les quarts

Le Bayern Munich, en démonstration, a encore battu Chelsea samedi (4-1, aller 3-0) et s'est logiquement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, à Lisbonne, où le club allemand affrontera Barcelone ou Naples.

Le buteur maison, Robert Lewandowski, a ouvert le score dès la 9e minute, sur penalty, puis Perisic (24e) et Tolisso (76e) ont aggravé le score et Lewandowski, encore lui, a clôturé la marque (83e) en marquant son 13e but de la saison en C1. Les Blues ont sauvé l'honneur par Abraham (44e).

Cinq mois après leur victoire 3-0 à Londres à l'aller en mars, les Bavarois ont aligné leur 12e victoire consécutive depuis la reprise post-coronavirus mi-mai.

Lewandowski a ouvert le score sur penalty (10e), puis marqué le quatrième but (83e) pour conforter sa première place au classement des buteurs de la C1 avec... 13 buts en huit matches! Il a aussi délivré deux passes décisives à Ivan Perisic (24e) et Corentin Tolisso (76e) pour les deux autres buts du Bayern.

Tammy Abraham a répondu pour Chelsea (2-1, 44e) et sauvé l'honneur des Blues: un seul but en plus de trois heures de jeu contre les champions d'Allemagne. Le coach bavarois Hansi Flick avait donné un signal clair, en alignant au coup d'envoi tous ses titulaires valides.

Malgré les trois buts d'avance, il n'était pas question de prendre le moindre risque.

Seuls Benjamin Pavard (cheville) et Kingsley Coman (problème musculaire) manquaient à l'appel.