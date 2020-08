Moto GP : Zarco en pole devant Quartararo, les Français dominent le début de saison

Johann Zarco a créé la surprise en s'offrant samedi la pole position du Grand Prix moto de République Tchèque devant son compatriote français et leader du championnat Fabio Quartararo (Yamaha-SRT).

Poleman et vainqueur des deux premières manches (sur 14) de la saison de MotoGP, Quartararo a chuté sans gravité dans son dernier tour lancé, se privant d'une ultime opportunité de prendre une troisième pole consécutive.

Incroyable dénouement ! Deux Français partiront sur la première ligne H.I.S.T.O.R.I.Q.U.E @JohannZarco1 signe le meilleur chrono et prend la pole, @FabioQ20 chute en luttant pour un meilleur chrono, pas de blessure à signaler ! #MotoGP #CzechGP pic.twitter.com/TrYa8eYCVZ — CANAL+ MotoGP(@CanalplusMotoGP) August 8, 2020

En l'absence du champion du monde en titre Marc Marquez, forfait sur blessure, Quartararo est le grand favori. «El Diablo» aborde la course de dimanche à 14h avec sérénité, malgré un début de week-end frustrant. «On a eu pas mal de soucis en essais libres 1, 2 et 3 mais, en essais libres 4, on a trouvé quelque chose qui nous a aidés énormément. Notre rythme était vraiment bien», a-t-il réagi au micro de Canal+.

«Je ne m'attendais pas à faire la pole, a-t-il confié. Ca reste toujours un objectif mais, dans cette phase de progression... J'ai fait de bons essais (quatrième des EL1 et 2, deuxième des EL3, ndlr). Surtout, avec un pneu neuf, j'arrivais toujours à faire un bon tour, mais au point d'être premier cet après-midi... c'est fantastique ! Je suis heureux comme tout.»

un rebond pour zarco

Si pour Quartararo «la première ligne était l'objectif», pour Zarco, qui court son troisième GP avec Ducati-Avintia, il était uniquement question de «mieux se qualifier».

Cette sixième pole en MotoGP, la première depuis 2018, arrive après une année 2019 compliquée pour Zarco, qui s'était séparé de KTM en milieu de saison faute de résultats. «Compter sur la victoire maintenant, c'est encore un objectif bien trop haut, concède le Français. Même le podium est un objectif très, très compliqué car, en rythme de course, je pense qu'il me manque encore quelques dixièmes pour vraiment contrôler.»

Le pilote de 30 ans a retrouvé en 2020 une place de titulaire au sein de l'une des équipes satellite de Ducati, Avintia.