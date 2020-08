GP des 70 ans de la Formule 1 : Max Verstappen devant Lewis Hamilton et Valterri Bottas

Pour le Grand Prix anniversaire des 70 ans de la Formule 1, à Silverston (Royaume-Uni) Max Verstappen (Redbull) a dominé la course, devant les deux pilotes de l'écurie Mercedes, Lewis Hamilton et Valterri Bottas.

Après un passage au stand au 27ème tour, Max Verstappen a repris la tête de la course à Valterri Bottas, dans une chasse exceptionnelle. Il remporte ce dimanche 9 août sa première victoire de la saison, sous une météo estivale.

«Je ne l'ai pas vu venir», a affirmé le pilote néerlandais de 22 ans, qui remporte sa 9e victoire en Formule 1. Il a terminé avec plus de 11 secondes d'avance sur le sextuple champion du monde et a contrôlé la course grâce à un meilleur choix de pneus, qui se sont moins usés pendant la course que ceux des Mercedes.

Pour rester en tête, Lewis Hamilton a tenté de ne pas faire de passage au stand lors des derniers tours. En raison d'un mauvais état de sa gomme, il a bloqué ses roues en arrivant à la voie des stands. Après être sorti du podium, il est finalement parvenu à doubler Charles Leclerc (Ferrari) et remonter son coéquipier Valterri Bottas.

Charles Leclerc s'est emparé de la 4e place en n'effectuant pour sa part qu'un seul arrêt au stand pour changer de pneus alors que les trois premiers en ont effectué deux.