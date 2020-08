Critérium du Dauphiné : répétition générale sanitaire et sportive

La 72é édition du Critérium du Dauphiné se lance mercredi, moins de trois semaines avant le Tour de France. L’occasion d’effectuer une répétition générale des futurs favoris mais aussi d’un point de vue sanitaire.

Egan Bernal, Thibaut Pinot, Chris Froome ou encore l’armada Jumbo-Visma avec son leader Primoz Roglic… tous vont se tester dans les Alpes avant la Grande Boucle dont le départ sera donné le samedi 29 août prochain à Nice. De quoi promettre du spectacle pour les fans pendant ces cinq jours.

Impressionnant sur le Tour de l’Ain, Roglic va tenter de montrer à Bernal, qui a remporté le Tour d’Occitanie, qu’il compte remporter le Tour cette saison. De son côté, Pinot espère monter en puissance dans les difficultés alpines. Ils ne seront pas les seuls puisque Nairo Quintana, Nicolas Porte ou Romain Bardet voudront aussi briller.

Le port du masque sera obligatoire sur l'ensemble du parcours du #Dauphiné, du départ à l'arrivée de chacune des 5 étapes.





The wearing of a mask is obligatory throughout the entire #Dauphiné, from the start of the 1st stage to the finish of the 5th. pic.twitter.com/heiwAWTKSy — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 11, 2020

Néanmoins pour les organisateurs, si le sportif est intéressant, il s’agira surtout de tester le protocole sanitaire pour éviter la propagation du Covid-19. Un protocole qui sera le même que sur le Tour de France. «Le Dauphiné est la répétition générale du Tour de France et j’ai envie de dire que c’est encore plus vrai cette année, a expliqué Thierry Gouvenou, bras droit de Christian Prudhomme chez ASO. Quand on regarde le plateau, il est exceptionnel. Ca va être une vraie répétition : répétition sportive et aussi répétition des mesures sanitaires.» «C’est quasiment une copie conforme, même si les tailles des épreuves sont différentes, a d’ailleurs expliqué Pierre-Yves Thouaut, directeur-adjoint du Tour de France, à l’AFP. On met en place une bulle sanctuarisée pour la course.»

Le port du masque sanitaire sera obligatoire pour les spectateurs du Dauphiné ont d’ailleurs indiqué les préfectures des départements traversés. Les spectateurs n’auront pas possibilité de faire des selfies et d’avoir des autographes. L’accès aux parkings des bus des équipes sera d’ailleurs interdit aux médias et limité aux seuls membres de cette bulle (coureurs, encadrement et quelques officiels et membres de l'organisation).