PSG-Atalanta : Duvan Zapata-Luis Muriel, les snipers colombiens

L’Atalanta Bergame, adversaire du PSG mercredi en quart de finale de Ligue des champions, possède dans ses rangs plusieurs joueurs capables de faire la différence dont deux Colombiens : Duvan Zapata et Luis Muriel.

S’il doit faire sans son meilleur buteur Josip Ilicic (20 buts cette saison TCC), qui avait notamment inscrit un quadruplé lors du 8e de finale retour contre Valence (3-4), face à l’armada du club parisien, Gian Piero Gasperini peut compter sur les deux attaquants colombiens qui réalisent leur plus belle saison. Il faut dire que Duvan Zapata et Luis Muriel sont très impressionnants, puisqu’ils ont inscrit plus de buts que le Slovène en championnat d’Italie (18 tous les deux contre 15 pour Ilicic). Très fort.

Et Muriel paraît être le plus impressionnant. Titularisé seulement à dix reprises cette saison, il est devenu le «Supersub» de l’Atalanta. A 29 ans, le Colombien, passé par Séville et la Fiorentina, semble enfin s’épanouir avec Gasperini. Et ce, malgré son statut de remplaçant. L’international colombien, qui avait marqué face à l’équipe de France en mars 2018 au stade de France (2-3), s’est fait à ce statut.

Duvan Zapata, son compatriote, s’éclate également sous les ordres de Gasperini. Lui, a plus de chance, puisqu’il est titulaire. Depuis son arrivée en 2018, il a pris une nouvelle dimension. Âgé également de 29 ans, celui qui est passé par Naples a inscrit 41 buts en 2 saisons avec Bergame, qui a levé son option d’achat en janvier dernier (12 millions d’euros). Et aujourd’hui, il est sur la liste de plusieurs grands clubs dont la Juventus d’Andrea Pirlo…

«Il est grand, tranchant, il a la puissance, la vitesse. Tu dois avoir une attention particulière, avait confié le défenseur de la Juve, Leonardo Bonucci. Il fait partie de ces grands joueurs qui te frappent dès que tu perds un instant ta concentration.»

Curieusement, les deux Colombiens ont les rôles inversés en sélection puisque généralement Luis Muriel est titulaire alors que Duvan Zapata se retrouvent remplaçant. Chacun son tour…