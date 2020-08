DIRECT - PSG-Atalanta : Mbappé commence bien sur le banc parisien

Le PSG affronte ce mercredi soir l'Atalanta Bergame en quart de finale du «Final 8» de la Ligue des champions à Lisbonne. Suivez l'avant-match et toute la rencontre sur notre site.

20h12

La composition de l'Atalanta de Gian Piero Gasperini est également tombée. Pas de surprise, c'est l'équipe attendue.

Sportiello - Toloi, Caldara, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens - Pasalic, Gomez - Zapata.

20h

La composition du PSG est tombée. Aucune surprise. Kylian Mbappé commence sur le banc de touche.

Navas - Kehrer, Kimpembe, Silva, Bernat - Gueye, Marquinhos, Herrera - Sarabia, Neymar, Icardi.

19h55

Pour en arriver à ce quart de finale contre l'Atalanta Bergame, le PSG a terminé 1er du groupe A (5 victoires, 1 nul) devant le Real Madrid, Bruges et Galatasaray avant d'éliminer le Borussia Dortmund en 8e de finale (défaite 2-1 à l'aller, victoire 2-0 au retour).

De son côté, l'Atalanta, qui dispute la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, a fini 2e du groupe C (2 victoires, 1 nul, 3 défaites) derrière Manchester City et devant le Shakhtar Donest et le Dinamo Zagreb. Les Italiens ont ensuite éliminé Valence (double victoire 4-1, 4-3).

19h45

Le vainqueur de PSG-Atalanta sera opposé au vainqueur de RB Leipzig-Atletico Madrid qui se jouera jeudi soir.

19h30

Pour rappel, les quarts et les demies se disputent en un match direct. Ce format a été adopté par l'UEFA suite au report de la Ligue des champions en mars et le calendrier trop juste avant le début de la saison prochaine pour reprendre le format initial (aller-retour).

19h14

Les joueurs de la capitale prennent la direction de l'Estadio de la Luz de Lisbonne où ils affronteront le club italien.

19h

Bienvenue sur le direct du match du PSG face à l'Atalanta Bergame, 1er quart de finale de ce «Final 8» de la Ligue des champions. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h.