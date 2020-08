PSG-Atalanta (2-1) : Paris renverse tout et se qualifie pour les demi-finales

Mené 1-0, le PSG a renversé l'Atalanta Bergame en toute fin de rencontre pour s'imposer (2-1) mercredi et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions à Lisbonne. Pour la première fois depuis 1995.

Les Parisiens peuvent souffler les bougies et célébrer comme il se doit les 50 ans du club. Mais ils sont passés tout proche d’un anniversaire très amer. Menés jusqu’à la 90e minute, les hommes de Thomas Tuchel ont réussi un incroyable retournement de situation grâce à Marquinhos (90e) et surtout un but salvateur de l’improbable Eric Maxim Choupo-Moting (90e+3).

Et pourtant, le PSG s'est montré particulièrement insipide pendant près d'une heure de jeu. Dès le début de la rencontre, les Italiens ont affiché le visage que l'on leur connaît depuis le début de la saison. Un pressing haut, tout pour l'attaque. Cela s'est d'ailleurs traduit par un but de Mario Pasalic (27e) et un incroyable manque de réalisme de Neymar et compagnie. Un Brésilien qui s'est même montré très tendu au fil des minutes.

Mais voilà, Paris ne pouvait pas et n'avait pas le droit de sortir aussi tôt dans ce «Final 8» alors qu'il ambitionne d'aller au moins en finale et surtout de remporter la Ligue des champions pour ses 50 ans.

Leipzig ou Atletico ?

Et pour Paris, à force de presser (surtout à partir de la 60e minute et l'entrée de Kylian Mbappé) et aussi grâce à un brin de chance, la lumière est arrivée à la 89e minute à l'Estadio de la Luz lorsque Marquinhos égalisait avant que l'attaquant camerounais, critiqué, moqué par les fans, les journalistes et autres spécialistes ne reprennent victorieusement un centre de Mbappé. Simplement incroyable.

«C’est une grande soirée mais ce fut très difficile, a confié Neymar après la rencontre. On savait que l’Atalanta était une grande équipe, qui a bien joué toute la saison et qui a été l’équipe surprise de cette compétition. Ils ont été agressifs et on savait qu’ils nous presseraient en ayant des occasions. On est content pour ce qu’on a fait. On a fait un grand match. Il va falloir se reposer car c’était épuisant mentalement. On n’a jamais pensé à l’élimination et on n’a jamais pensé rentrer à la maison. Personne ne va m’enlever de la tête le fait que je veux aller en finale. C’était un grand match, difficile, un autre nous attend. Il faudra régler certaines choses pour faire un autre grand match.»

Car si la qualification pour cette première demi-finale depuis 25 ans est en poche, il y a eu quelques dégâts côté PSG avec la blessure de Keylor Navas. Des examens seront faits rapidement pour l'ancien portier du Real Madrid.

Désormais, Paris, qui a réussi sa saison en atteignant le dernier carré de la C1 ce qu'il souhaitait depuis tant d'années, va attendre de connaître son adversaire. Ce sera le vainqueur de RB Leipzig et l'Atletico Madrid qui s'affrontent jeudi soir. En attendant, place à la fête pour le PSG.