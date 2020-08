PSG-Atalanta : la mission Ligue des champions de Paris commence

Le PSG, qui ambitionne clairement de remporter la Ligue des champions cet été, affronte ce mercredi soir l'Atalanta Bergame en quarts de finale du «Final 8» à Lisbonne. Avec l'envie de fêter dignement ses 50 ans.

3 matchs. 3 petits matchs pour décrocher la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Alors que l’UEFA a décidé de terminer la C1 avec un «Final 8» à Lisbonne lors duquel les quarts et les demies ne se disputeront que sur une seule rencontre, les Parisiens ont la possibilité de s’offrir une première Ligue des champions, eux qui se retrouvent dans une partie de tableau abordable.

Il faut dire qu le PSG, habitué à avoir des tirages assez compliqués ces dernières années, a eu de la chance cette saison en tirant un novice à ce stade de la compétition, l’Atalanta Bergame. Et en cas de qualification, les hommes de Thomas Tuchel seraient opposés au RB Leipzig, autre novice à ce stade de la compétition, ou à l’Atlético Madrid. Ensuite, il ne resterait «que» la finale. Et sur un match, tout est possible. De quoi envisager de rêver plus grand.

Et les joueurs en sont conscients et le confirment chaque jour depuis quelques semaines : ils veulent revenir du Portugal avec la Ligue des champions. Thiago Silva, qui partira après cette compétition, l’avait d’ailleurs indiqué à l’AFP dernièrement. «C’est un titre très important, pas seulement pour les joueurs mais pour le club, a confié le capitaine brésilien. Je suis venu à Paris pour cette aventure, pour cet objectif.» Et mardi, le PSG a tweeté une vidéo intitulée «Gagner, tout faire pour gagner.» La confiance est là, ne reste plus qu’à tout faire sur le terrain.

Mais rien n’est gagné à l’avance. Après avoir longtemps vécu la malédiction des huitièmes de finale, les Parisiens retrouvent donc les quarts contre une jeune formation qui impressionne. Si elle sera privée de deux cadres (le gardien Pierluigi Gollini et l’attaquant Josip Ilicic), la Dea (la Déesse) conserve tout de même une équipe capable de gêner Neymar et ses coéquipiers. Si évidemment, Paris sera favori, il ne faudra pas prendre à la légère Bergame. D’autant que les Parisiens seront privés de Marco Verratti dans l’entre-jeu et de Kylian Mbappé en attaque (il devrait être sur le banc).

En tout cas, Thomas Tuchel, qui se sait très attendu pour ce match contre l’Atalanta, préfère le faire entrer en jeu. Le technicien allemand devrait opter pour un 4-3-3 avec Pablo Sarabia en attaque aux côtés de Neymar et Mauro Icardi. Au milieu, ce serait Marquinhos qui devrait monter d’un cran pour remplacer Verratti.

Qu’importe la composition de l’équipe, la mission est claire et nette pour le PSG. Se qualifier pour le dernier carré et célébrer comme il se doit ses 50 ans.