Novak Djokovic sera bien présent à Cincinnati et l’US Open

Novak Djokovic a annoncé jeudi sur Twitter qu’il participerait bien au tournoi de Cincinnati et à l’US Open.

«Je suis heureux de confirmer que je vais participer à #CincyTennis et à l'US Open cette année, écrit le n°1 mondial serbe. Ce n'était pas une décision facile à prendre, avec tous les obstacles et défis de tous les côtés, mais l'idée de reprendre la compétition m'excite vraiment.»

I’m happy to confirm that I‘ll participate at #CincyTennis and #USOpen this year. It was not an easy decision to make with all the obstacles and challenges on many sides, but the prospect of competing again makes me really excited https://t.co/qgxSTHrKK4 pic.twitter.com/tg6rgwfFqm

