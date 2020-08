Barça-Bayern : Lionel Messi, seul contre tous ?

Le FC Barcelone, qui traverse une saison compliquée, affronte un Bayern Munich en pleine confiance ce vendredi soir en quart de finale de la Ligue des champions. Et comptera surtout sur le génie de Lionel Messi.

L’un des grands classiques du football international entre deux géants de l’Europe, vainqueurs tous les deux de cinq C1 va donc avoir lieu à Lisbonne pour une place dans le dernier carré. Mais cette année, les Bavarois, qui ont réalisé le doublé coupe-championnat, semblent un peu plus en forme que les Catalans, qui rêvent de la Ligue des champions pour s’éviter une saison blanche.

Avec un Robert Lewandowski intouchable (13 buts en C1), un Serge Gnabry incroyable, un Thomas Müller toujours là (20 passes décisives en championnat) et un total de 31 buts inscrits contre 6 encaissés en Ligue des champions, le Bayern Munich se présentera en favori contre un Barça qui l’avait éliminé en demi-finale en 2015 (3-0, 2-3).

Car en face, les Blaugranas sont loin de ressembler à l’équipe qui avait terrassé l’Europe il y a cinq ans. Si Lionel Messi était déjà le génie que l’on connaît, l’Argentin pouvait s’appuyer sur ses coéquipiers. Mais à 33 ans, la Pulga est bien seule cette saison.

Entre la déliquescence de certains joueurs (Griezmann et Suarez) et le jeu des Calatans, le fameux Tiki-Tika, qui a complètement disparu, Leo Messi est celui par qui le miracle passera. Et on le sait, le n°10 est capable de gagner n’importe quel match à lui seul, comme on a pu le voir en 8e de finale retour contre Naples, avec un penalty provoqué et un but dont lui seul a le secret.

Toutefois, si les fans restent inquiets, le Barça espère évidemment compter aussi sur le retour des cadres comme Vidal et Busquets ou encore de Dembélé pour atteindre cet objectif majeur.