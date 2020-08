Critérium du Dauphiné : les images impressionnantes de l'impact de la grêle sur les coureurs

Il valait mieux faire partie du peloton de tête. Quelques minutes après l'arrivée des premiers coureurs, dont le vainqueur Primoz Roglic, un violent orage de grêle s'est abattu sur le col de Porte jeudi, où était jugée l'arrivée de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné. Plusieurs concurrents ont partagé des photos de leur dos lacéré par les grêlons.

Notamment le Belge Tim Declercq, de l'équipe Deceuninck-Quick Step, dont le dos à l'arrivée était couvert de rougeurs. «Comme si le Dauphiné n'était déjà pas assez douloureux pour les jambes», a-t-il commenté, avant de publier une autre photo quelques heures plus tard, plus rassurante, montrant que les marques s'étaient légèrement atténuées.

Autre coureur ayant souffert, le Français Maxime Chevalier. Son équipe, B&B Hotels-Vital Concept, a publié sur Twitter une photo de son dos marqué, n'hésitant pas à parler d'une attaque «par un peloton de grêlons».

Ce que confirment les nombreuses photos et vidéos de l'orage publiées sur les réseaux sociaux, qui a obligé certains coureurs à descendre de leur vélo ou à s'abriter avec les moyens du bord.

Within seconds the road looked like a ice rink and riders were desperately trying to stay on their bikes ... or to decide to walk up to the finish line on the ice... #criteriumdauphine @dauphine pic.twitter.com/u5UN2SM43F

— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) August 13, 2020