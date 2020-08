Après l'humiliation du Barça, les internautes se régalent sur Twitter

Les joueurs du FC Barcelone ne sont pas près d'oublier ce match cauchemardesque face au Bayern Munich, à l'issue duquel la note (8-2) a été particulièrement salée. Un score invraisemblable qui a particulièrement inspiré les internautes.

Dans la ligne de mire des Twittos, Lionel Messi, qui pour la première fois depuis 15 ans, ne participera pas à une demi-finale de Ligue des Champions. Une véritable humiliation pour le monstre argentin, qui a semble-t-il beaucoup amusé certains internautes.

3-0 vs Roma



4-0 vs Liverpool



8-2 vs Bayern





Messi sur les trois matchs où il faut qualifier son équipe ? Zéro passe décisive, zéro but, 456 regards vers la pelouse.





Fraud Exposed. pic.twitter.com/nn1HsSM8J3

— Axel. (@__AxelRamos) August 14, 2020