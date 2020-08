DIRECT - Manchester City-OL (1-2) : Dembélé redonne l'avantage à Lyon

L'Olympique lyonnais affronte samedi soir Manchester City en quarts de finale de la Ligue des champions. Suivez la rencontre en direct sur notre site.

22h36

BUT POUR LYON

22h31

Triple changement à l'OL : Moussa Dembélé (à la place de Memphis Depay), Kenny Tete (Leo Dubois) et Thiago Mendes (Bruno Guimaraes).

22h27

BUT POUR MANCHESTER CITY ! Pressant depuis 15 minutes, les Anglais parviennent à égaliser par Kevin De Bruyne. Tout est à refaire pour l'OL.

22h14

Entrée en jeu de Riyad Mahrez à la place de Fernandinho pour Manchester City.

22h01

C'est reparti à Lisbonne. L'OL est à 45 minutes de rejoindre le Bayern Munich !

21h47

C'est la mi-temps à Lisbonne, l'Olympique lyonnais est devant au score grâce à un but de Cornet (1-0). Lyon est à 45 minutes du dernier carré de la Ligue des champions.

21h24

BUT POUR LYON ! Maxwel Cornet ouvre le score et inscrit son 4e but en 3 matchs contre City.

21h

C'est parti à Lisbonne, le coup d'envoi est donné

20h50

Pour rappel, l'Olympique lyonnais est invaincu face à Manchester City : 1 victoire à l'Etihad Stadium (1-2) et un nul au Parc OL.

20h45

De son côté, Manchester City a terminé premier du groupe C (4 victoires, 2 nuls) devant l’Atalanta Bergame avant d’éliminer en huitièmes de finale le Real Madrid.

20h40

Pour en arriver là, Lyon a terminé deuxième du groupe G (2 victoires, 2 nuls, 2 défaites), derrière le RB Leipzig avant d’éliminer la Juventus en huitièmes de finale.

20h30

Premier club français à éliminer la Juventus Turin, Lyon (7e de Ligue 1 et battu en finale de la Coupe de la Ligue) rêve de triompher dans cette Ligue des champions pour continuer à être européen la saison prochaine. Mais avant ça, si les Lyonnais atteignent le dernier carré de la C1, la saison sera réussie.

20h25

Le vainqueur de ce choc aura l'honneur d'affronter le Bayern Munich en demi-finale. Des Bavarois qui ont littéralement écrasé le FC Barcelone vendredi soir en quarts (8-2).

20h05

La composition de l'Olympique lyonnais

La composition de notre équipe pour le quart de finale de @ChampionsLeague ! #ManCityOL pic.twitter.com/76wHa4kAOO — Olympique Lyonnais (@OL) August 15, 2020

20h03

La composition de Manchester City

Ederson - Walker, Garcia, Laporte, Cancelo - Fernandinho, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne - Sterling, Jesus

20h

Bienvenue sur le direct du match entre Manchester City et l'OL qui s'affrontent pour une place en demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Début de rencontre à Lisbonne, à 21h.