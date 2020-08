Manchester City-OL : nouvel exploit en vue pour Lyon ?

Après avoir éliminé la Juventus, l’Olympique lyonnais se voit opposer à un nouveau gros morceau, samedi en quart de finale de la Ligue des champions, avec Manchester City. Mais l’OL rêve d’un nouvel exploit.

A Lisbonne, les hommes de Rudi Garcia vont tenter de retrouver le dernier carré de la prestigieuse C1 pour la première fois depuis 2010 et une élimination par le Bayern Munich. Et surtout pour continuer d’espérer remporter la compétition, qui leur permettrait d’être encore européen la saison prochain. Car pour rappel, ayant terminé 7e de Ligue 1 et battu en finale de la Coupe de la Ligue par Paris, Lyon ne sera qualifié pour l’Europe qu’en cas de victoire finale.

Si la tâche s’annonce coriace et compliquée car les Gones, à la différence du PSG (Atalanta Bergame, RB Leipzig), se retrouvent dans la partie de tableau la plus compliquée. Après avoir éliminé la Juve de Cristiano Ronaldo en 8e de finale, l’Olympique Lyonnais se retrouvent opposés aux Citizens de Pep Guardiola, prétendants au titre. Et en cas de qualification pour les demies, ce sera le Barça ou le Bayern. Pas vraiment un chemin doux et serein.

Mais qu’importe, Lyon aime ce type de défi. Cette saison, ils se sont qualifiés pour les 8es de finale après un nul arraché contre le RB Leipzig en décembre, puis contre la Juventus, ils ont su tenir malgré la défaite (2-1).

Sans oublier qu’ils sont invaincus contre Manchester City (1 victoire, 1 nul) et que leur succès a été réalisé à l’Etihad Stadium en septembre 2018 (1-2) avec un but de Maxwel Cornet et un autre de Nabil Fékir et son fameux «I recup the ball».

«Nous avons toutes nos chances. Il n'y aura pas de match retour. Ce ne sera pas forcément la meilleure équipe qui sortira vainqueur mais celle qui aura le plus envie», a confié Karl Toko Ekambi qui, avec Memphis Depay, sera l’une des armes face à l’armada anglaise qui rêve enfin de triompher en Europe.

Et cette année, les Mancuniens, qui ont éliminé le Real Madrid de Zinédine ZIdane en 8e de finale, semblent armés pour y parvenir avec notamment un Kevin de Bruyne qui réalise la meilleure saison de sa carrière (13 buts, 20 passes décisives). Autant dire que la mission s'annonce assez périlleuse pour les Lyonnais. Mais pas forcément impossible.