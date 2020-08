Tour de France : inquiétude autour d’Egan Bernal, le tenant du titre

Le Colombien a abandonné le Dauphiné samedi, juste avant le départ de la quatrième étape, à deux semaines seulement du départ de la Grande Boucle.

Pas de mystère autour du forfait du vainqueur de Tour de France 2019 : Bernal souffre du dos. Impossible pour lui de prendre le départ ce samedi de l’étape qui relie Ugine (Savoie) à Megève (Haute-Savoie). Alors que se profilaient deux étapes de montagne, il a certainement voulu prendre le moins de risque possible.

Si sa blessure peut paraître très inquiétante alors que la Grande Boucle arrive à grands pas, le coéquipier du Colombien chez Ineos, Geraint Thomas, a lui voulu se montrer plus rassurant : «Il a un peu mal au dos. Je ne pense pas que ce soit un problème majeur, il vaut mieux être prudent […] Il a eu deux courses avant le Dauphiné, il a eu ce dont il avait besoin.»

Des coéquipiers qui ne rassurent pas non plus

En effet, avant de prendre le départ du Dauphiné, Egan Bernal avait participé à deux courses par étapes. D’abord la Route d’Occitanie, qu’il a remporté sans trop de difficulté, puis le Tour de l’Ain, où il a terminé deuxième derrière le Slovène Primoz Roglic. Ce même adversaire qui lui a causé des soucis lors des premières étapes du Dauphiné ces derniers jours.

Mais au-delà de son cas personnel, c’est toute l’équipe Ineos qui est dans la crainte. Bernal en est le leader naturel pour le Tour 2020, après son maillot jaune sur les Champs-Elysées l’an passé. Et ses coéquipiers de renom, Geraint Thomas et Christopher Froome, n’ont pas encore fait leurs preuves cette saison. Le second n’est même pas sûr d’être sélectionné.

Il va maintenant falloir pour le Colombien s’économiser et optimiser son entraînement, pour peut-être inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès de la plus prestigieuse des courses cyclistes du monde.