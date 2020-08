Manchester United-FC Séville : Pogba et Martial face à la muraille andalouse

Manchester United affronte le FC Séville, dimanche soir à Cologne, en demi-finale de la Ligue Europa. Et compte sur ses Français Paul Pogba et Anthony Martial pour forcer le verrou des Espagnols.

Les Red Devils, qui ont eu toutes les peines du mondes à éliminer le FC Copenhague (1-0 grâce à un but de Bruno Fernandes en prolongation), vont devoir se montrer beaucoup plus réalistes et «tueurs» devant les buts sévillans s’ils veulent se retrouver en finale de la C3 après celle glanée en 2017.

D’autant que les Espagnols arriveront en grande forme. Le Séville FC a en effet battu son record d’invincibilité vieux de 85 ans, en éliminant Wolverhampton en quart (1-0), avec un 19e match sans défaite (10 victoires et 9 nuls) toutes compétitions confondues. Sans oublier, que les Andalous et leur portier marocain Yassine Bounou n’ont encaissé qu’un seul but sur les huit derniers matchs.

Les Mancuniens, qui compteront donc sur Paul Pogba et Anthony Martial très en forme ces dernières semaines, auront d’ailleurs une petite pression puisque la dernière confrontation entre les deux équipes ne leur a pas réussi. En mars 2018, en 8e de finale de Ligue des champions, le FC Séville s’était imposé à Old Trafford (1-2) avant un nul au retour (0-0). Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer sont prévenus.