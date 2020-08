Pourquoi Lyon doit absolument gagner la Ligue des champions pour être européen la saison prochaine

Des quatre demi-finalistes de la Ligue des champions, Lyon est le seul club à ne pas être qualifié pour la compétition la saison prochaine. Mais sa présence dans le dernier carré, avec trois formations déjà assurées de prendre part à la prochaine édition, n’assure pas à l'OL d’hériter de la place directement qualificative pour la campagne 2020/2021 promise au vainqueur.

Pour le PSG, le Bayern Munich et le RB Leipzig, l’affaire est déjà réglée. Respectivement champions de France et d’Allemagne, et 3e de Bundesliga, les trois autres demi-finalistes avec les Lyonnais ont déjà leur billet en poche. En revanche, pour les hommes de Rudi Garcia, seulement 7e de la Ligue 1, interrompue prématurément en raison de la pandémie de coronavirus, tout reste à faire pour espérer participer à une Coupe d’Europe la saison prochaine.

Et ils n’ont pas d’autre choix que de soulever le trophée le 23 août prochain à Lisbonne. Même une place en finale contre Paris ou Leipzig ne serait pas suffisante pour se qualifier pour la prochaine phase de groupes de la prestigieuse compétition européenne. Selon le règlement de l’UEFA, qui a été mis à jour fin juillet, «si le vainqueur de l’édition 2019-2020 de l’UEFA Champions League est déjà qualifié pour la phase de groupes via son championnat, le champion de la nation classée au 11e rang (Pays-Bas) entre directement en phase de groupes».

En cas de sacre du PSG, du Bayern Munich ou du RB Leipzig, la place reviendrait donc à l’Ajax Amsterdam, en tête du championnat néerlandais au moment de son interruption devant l’AZ Alkmaar grâce à une meilleure différence de buts. Memphis Depay et ses coéquipiers savent ce qu’il leur reste à faire pour regoûter aux joies de la C1.

Et ils veulent y croire. Après avoir sorti la Juventus de Cristiano Ronaldo et Manchester City entraîné par Pep Guardiola, ils n’ont pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Même si la mission s'annonce toute aussi périlleuse contre le Bayern Munich qui a étrillé Barcelone en quarts de finale (8-2). «Je pense que l’appétit vient en mangeant, que la confiance est en train de grandir du côté du groupe. On sera outsider contre le Bayern, il faudra de nouveau faire un exploit comme on l’a fait contre la Juve et City. On ne sera pas les mieux placés mais quand on est dans le dernier carré de la Ligue des champions, c’est peut-être qu’on le mérite, a lancé Rudi Garcia au micro de RMC Sport. Et puis si on va finale, on l’aura vraiment mérité». Impossible n’est pas Lyonnais ?

Retour sur notre superbe victoire face à Manchester City (1-3) ! #ManCityOL pic.twitter.com/oQUXhjFNFS — Olympique Lyonnais (@OL) August 16, 2020

