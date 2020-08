Vidéo : L’impressionnant accident lors du Grand Prix d’Autriche en Moto 2

Les images font froid dans le dos. Le Grand Prix d’Autriche en Moto 2 a dû être interrompu, ce dimanche, à cause d’un spectaculaire accident survenu dans les premiers tours de la course et laissant craindre le pire pour la santé d’Hafyzh Syahrin.

Le pilote malaisien n’a pu éviter le choc avec la moto d’Enea Bastianini. A la sortie d’un virage, l’Italien a perdu le contrôle de sa cylindrée avant de chuter. S’il a pu rapidement quitter la piste en évitant les autres concurrents, sa moto est restée au milieu du tracé et a été percutée de plein fouet par Syahrin.

Le Malaisien a été éjecté à plusieurs mètres et resté de longues minutes allongé sur le sol avant d’être emmené en ambulance. Selon les premières informations, il est conscient et devra subir un scanner. Un moindre mal au regard de la violence de l’impact. Sous le choc, la moto de Bastianini, tout comme celle de Syarhin, a été complétement disloquée.

Après un drapeau rouge, la course, réduite à 13 tours et remportée par Jorge Martin, a pu être relancée sans Enea Bastianini, leader de la catégorie avant la course, ni Hafyzh Syahrin.