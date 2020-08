NBA : Jimmy Butler vend son café 20 dollars dans la «bulle» d’Orlando

Un bon café peut coûter cher mais tout de même... Le joueur du Heat de Miami Jimmy Butler profite de la «bulle» NBA à Orlando (Floride) pour vendre son café à d’autres joueurs. Et il n’est pas partisan du «prix d’amis».

Jimmy «Buckets» a en effet fixé le prix de son précieux nectar à 20 dollars (environ 16.80 euros) la tasse, comme dévoilé sur une photo publiée sur Twitter par l’un de ses coéquipiers, Meyers Leonard, qui a depuis effacé le cliché.

blocked out the room number on the off chance it’s why this got deleted but JIMMY BUTLER’S BUBBLE COFFEE SHOP I AM LOSING IT pic.twitter.com/hQlW6Qv63b

— sarah j. dudski (@dudski) August 15, 2020