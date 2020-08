Direct - Ligue des champions : Leipzig-PSG (0-0), Icardi remplaçant

Une soirée historique ? Le PSG affronte le RB Leipzig, ce mardi, en demi-finale de la Ligue des champions avec l'objectif d'atteindre la finale. La rencontre est à suivre en direct commenté sur CNews.fr. Coup d'envoi à 21h.

20h34 : Le grand soir de Sergio Rico ? Avec la blessure de Keylor Navas, le portier espagnol est titulaire dans la cage parisienne, lui qui n'a joué qu'une dizaine de matchs cette saison. Parviendra-t-il à faire oublier le gardien costaricien, qui avait été recruté pour permettre au club de la capitale de franchir un cap sur la scène européenne ?

PSG-Leipzig : Sergio Rico peut-il faire oublier Keylor Navas ? https://t.co/esWylWN5Fm #LEIPSG — CNEWS Sport (@CNEWS_Sport) August 18, 2020

20h25 : Le RB Leipzig se présentra avec trois joueurs français dans son onze de départ au coup d'envoi avec Dayot Upamecano, Nordi Mukiele et Christopher Nkunku, qui retrouve ses anciens coéquipiers. Julian Nagelsman a décidé de n’effectuer qu’un seul changement par rapport au match contre l’Atlético Madrid avec la titularisation en défense de Mukiele à la place de Marcel Halstenberg.

20h21 : Les Parisiens font leur entrée sur la pelouse du stade la Luz pour le début de l'échauffement. Neymar et ses coéquipiers affichent un visage décontracté mais concentré pour atteindre la finale.

19h59 : Pour ce rendez-vous capital, Thomas Tuchel a opté pour un système en 4-4-3 avec une attaque emmenée par Kylian Mbappé, qui retrouve une place de titulaire, Angel Di Maria, de retour de suspension, et Neymar, reléguant Mauro Icardi sur le banc. Le milieu de terrain est composé de Marquinhos, Leandro Parades, qui remplace Gana Gueye, et Ander Herrera. La défense ne change pas avec Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat. Comme attendu, Sergio Rico est, lui, titulaire dans la cage à la place de Keylor Navas (blessé).