PSG-Leipzig : quelle composition pour les Parisiens ce soir ?

Le Paris-Saint-Germain rencontre le RB Leipzig ce mardi soir en demi-finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale devrait commencer le match avec une équipe très compétitive sur le papier.

Seule absence notable parmi les joueurs à la disposition de Thomas Tuchel par rapport au quart de finale contre l’Atalanta Bergame, celle du gardien costaricien Keylor Navas. Touché mercredi dernier contre les Italiens, il sera remplacé dans les buts par l’Espagnol Sergio Rico. Pour le reste, c’est une solide équipe, a priori dans un schéma 4-4-2, qui s’apprête à défier les Allemands de Leipzig ce soir.

La même défense qu’en quart

Pas de surprise en ce qui concerne les défenseurs. Ce devrait être les mêmes que ceux qui ont joué contre l’Atalanta la semaine dernière. Sur les côtés, on devrait donc retrouver Juan Bernat à gauche et Thilo Kehrer à droite. En défense centrale, c’est le duo Thiago Silva-Presnel Kimpembe qui devrait être reconduit.

Au milieu, une inconnue

Pas de doute, on retrouvera Neymar ce mardi soir à la gauche du milieu parisien. Désigné homme du match lors du quart de finale, il porte une grande partie des espoirs des supporters du Paris-Saint-Germain. A droite, sans surprise, c’est Angel Di Maria qui sera titulaire. En position de n°6, Marquinhos tentera une nouvelle fois d’être décisif comme il l’a été avec son but mercredi dernier contre Bergame. Mais qui pour l’accompagner ? Deux noms pour une seule place. Si Leandro Paredes semble être en meilleure position, lui qui n’était pas titulaire en quart de finale, ce pourrait aussi être Ander Herrera.

Duo de rêve en attaque

Pour récupérer les potentielles offrandes du milieu de terrain, l’entraîneur allemand du PSG Thomas Tuchel pourra compter sur sa doublette fétiche Mauro Icardi-Kylian Mbappé. Alors que le jeune parisien est entré en jeu contre l’Atalanta après plusieurs semaines de récupération de son entorse à la cheville, il portera les espoirs de millions de fans. Auteur de la passe décisive sur le but non moins décisif de Choupo-Moting mercredi dernier dans les derniers instants du match, il devra faire parler sa pointe de vitesse et son sens du but.

Pour rappel, il s’agira ce soir de la première demi-finale du Paris-Saint-Germain en Ligue des Champions depuis 1995. Le PSG avait alors échoué à se qualifier pour la première finale de son histoire dans la plus prestigieuse des compétitions européennes après deux défaites contre le Milan AC. En cas de qualification ce soir contre Leipzig, les Parisiens affronteront dimanche en finale le vainqueur du match de demain soir opposant Lyon au Bayern Munich.