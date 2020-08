Ligue 1 : Le Montpelliérain Andy Delort positif à la Covid-19

Montpellier à nouveau touché par le coronavirus. Au lendemain de tests effectués auprès de son effectif, le club héraultais a annoncé, ce mercredi, qu’un de ses joueurs était positif à la Covid-19, sans dévoiler son identité. Mais il s’agit de l’attaquant Andy Delort.

«J’ai été testé positif au Covid. Je vais revenir au plus vite. Je vais bien. Prenez soin de vous et de vos proches», a écrit l’international algérien sur son compte Twitter. Ce nouveau cas remet en cause la tenue du match amical, prévu samedi, face à Metz à Besançon, à la place de la rencontre de la 1ère journée contre Lyon, reporté au 15 septembre en raison de la participation du club rhodanien à la Ligue des champions. Les Montpelliérains passeront de nouveaux tests jeudi.

Andy Delort est le 7e joueurs MHSC à être touché par le coronavirus. Au plus fort de la pandémie dans l’Hexagone, le milieu Junior Sambia, placé sous coma artificiel fin avril, a été le premier joueur de Ligue 1 contaminé par le coronavirus. Ambroise Oyongo, Mihailo Ristic, Thibault Tamas, Florent Mollet et le défenseur Thibaut Vargas ont également été touchés par la suite et isolés du groupe pendant quatorze jours.

Ces contaminations ont contrarié la préparation de Montpellier, qui a été contraint d’annuler deux de ses six matchs amicaux, notamment celui face à Marseille le 5 août. Les hommes de Michel Der Zakarian entameront leur saison le 29 août avec un déplacement à Rennes.