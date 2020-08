Ligue des champions : Le PSG a un bon souvenir de l’arbitre de la finale

C’est une grande première pour lui. L’arbitre italien Daniele Orsato a été nommé par l’UEFA, ce jeudi, pour officier lors de la finale de la Ligue des champions, dimanche soir, entre le PSG et le Bayern Munich à Lisbonne.

A 44 ans, le Transalpin, qui va diriger la première finale de C1 de sa carrière, est connu pour son autorité et son intransigeance. En 26 rencontres toutes compétitions confondues, dont 8 en Ligue des champions, il a distribué pas moins de 141 jaunes et 2 cartons rouges.

Mais Daniele Orsato reste un bon souvenir pour les Parisiens. Il avait arbitré, en 2017, le large succès du club de la capitale sur la pelouse du Celtic Park en phases de poules (0-5), et le 8e de finale aller remporté par les hommes de Thomas Tuchel, la saison dernière, à Old Trafford face à Manchester United (0-2).

Pour le Bayern Munich, c’est une autre histoire. L’arbitre italien était au sifflet lors de l’élimination du club bavarois à domicile en 8e de finale retour contre Liverpool l'année dernière (1-3).

Paris a en revanche un plus mauvais souvenirs des arbitres qui seront en charge du VAR. Désignés pour assister Daniele Orsato, Massimiliano Irrati et Marco Guida étaient déjà préposés à la vidéo au cours de la venue des Red Devils au Parc des Princes et avaient signalé une main litigieuse de Presnel Kimpembe dans sa surface de réparation en fin de rencontre, entraînant un pénalty et l’élimination des coéquipiers de Thiago Silva (1-3).

