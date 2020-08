Moto GP : Pourquoi le Grand Prix de Styrie porte-t-il ce nom ?

Même pays, même circuit. Une semaine après la victoire d'Andrea Dovizioso lors du Grand Prix d’Autriche sur le tracé de Spielberg, le monde de la moto a rendez-vous, ce dimanche 23 août, sur le même tracé pour la cinquième course de la saison baptisée Grand Prix de Styrie.

C’est la première fois qu’il figure au calendrier. Et ce n’est ni plus ni moins que le Grand Prix d’Autriche sous un autre nom. Mais comme pour la Formule 1, les organisateurs, qui ont dû adapter le programme de la saison en raison de la crise sanitaire, ont souhaité lui donner un nom différent pour ne pas créer de confusion. Ils ont choisi cette appellation en référence à la Styrie, qui est le land où se trouve le circuit.

Le Red Bull Ring n’est pas le seul circuit qui accueillera deux Grands Prix cette saison. Les Grands Prix d'Espagne puis d'Andalousie, remportés par le Français Fabio Quartararo, ont eu lieu sur le circuit de Jerez.

En septembre, les Grands Prix de San Marin (13 septembre) et d’Emilie-Romagne (20 septembre) se dérouleront sur le tracé de Misano, les Grands Prix d’Aragon (18 octobre) et de Teruel (25 octobre) se tiendront au MotorLand Aragon, alors que les Grands d’Europe (8 novembre) et de Valence (15 novembre) auront lieu sur le circuit Ricardo Tormo.