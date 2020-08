Neymar et Mbappé répondent au jeune supporter du PSG atteint d’un cancer

Son appel a été entendu. Un jeune supporter du PSG atteint du cancer, qui rêve de rencontrer ses héros, avait publié un message sur les réseaux sociaux, jeudi. En fin de journée, Kylian Mbappé et Neymar ont répondu à Loick.

«Mon pote, on te soutient beaucoup, j’espère que tu tiens le coup. Merci de nous soutenir pour la finale, on espère te voir bientôt», a lancé Kylian Mbappé en compagnie de Neymar.

Grâce à la solidarité des Twittos, le message de Loïck est parvenu aux Parisiens, à Lisbonne pour préparer la finale de la Ligue des champions dimanche (21 heures) face au Bayern Munich.

Plus tôt dans la journée, le défenseur Parisien Presnel Kimpembe ou encore les attaquants Pablo Sarabia et Eric Choupo-Moting avait écrit au jeune homme pour lui faire part de leur soutien.

Loïc, quand on rentrera à Paris, je viendrai te voir et je t’apporterai une surprise, courage champion https://t.co/1ioIzwFs4L

Selon le journaliste Pierre Ménès, le PSG a également été attentif au message du garçon et a promis de «s’occuper de Loïck». Son rêve deviendra sûrement une réalité au retour de ses héros.

Loick on va faire le max ensemble avec toi et dans tous les cas on te ramène un souvenir de Lisbonne ! Force mon grand

— Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) August 20, 2020