Championnat de France : Arnaud Démare décroche un 3e titre

Arnaud Démare a renfilé le maillot bleu-blanc-rouge. Déjà sacré en 2014 et 2017, le Picard a remporté, ce dimanche, son troisième titre de champion de France à Grand-Champ. Un joli cadeau d’anniversaire avant de fêter, mercredi, ses 29 ans.

Grand favori au départ dans le Morbihan, Démare a résisté à tout. Et même à l’attaque à quatre kilomètres de l’arrivée de Julian Alaphilippe, qu’il avait désigné comme l’un de ses plus sérieux rivaux dans sa quête d’une nouvelle couronne nationale. S’il n’a pas pu prendre la roue du héros du Tour de France 2019 dans la dernière bosse du circuit de 18 km, il a réussi à s’entendre avec Bryan Coquart pour revenir sur lui avant d’imposer sa loi au sprint devant Coquart et Alaphilippe.

«Quand Julian part, je me suis dit que c’était le moment d’y aller. Je me suis pas affolé, je savais qu’il allait basculer avec seulement cinq ou dix secondes d’avance, qu’il fallait que je fasse mon effort après et ne pas me mettre dans le rouge avant», a-t-il confié avant de savourer ce sacre historique. «Un troisième titre, il n’y en a pas beaucoup dans l’histoire qui ont pu le faire», s’est-il félicité.

Il n’y en a même qu’un. Démare a rejoint Jean Stablinski, seul coureur depuis l’après-guerre à avoir été sacré au moins trois fois champion de France (quatre au total, un record). Cette victoire est venue confirmer sa forme étincelante après ses succès sur Milan-Turin et sur le Tour de Wallonie, où il a remporté la dernière étape. «Je me sens fort. J’ai retrouvé l’explosivité que j’avais pu perdre ces trois dernières années», a-t-il souligné.

Mais Arnaud Démare ne pourra pas en faire la démonstration sur le Tour de France, qui s’élancera samedi prochain, à Nice. Le vainqueur de Milan-Sanremo 2016 n’a pas été retenu par son équipe Groupama-FDJ qui sera organisée autour de Thibaut Pinot.