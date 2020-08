Direct - Finale de la Ligue des champions : PSG-Bayern Munich (0-1), Coman ouvre le score

Un match pour l'histoire. Le PSG affronte le Bayern Munich, ce dimanche, en finale de la Ligue des champions avec le rêve de décrocher le premier sacre européen de son existence. La rencontre est à suivre en direct commenté sur CNews.fr à partir de 21h.

72' : Deuxième changement pour Paris. Julian Draxler remplace Ander Herrera au milieu de terrain.

70' : Première occasion pour le PSG dans cette seconde période. Servi dans la surface par Di Maria, Marquinhos, déjà décisif contre l'Atalanta et Leipzig, a un balle d'égalisation mais le Brésilien se heurte encore à Neuer qui détourne le ballon en corner.

68' : Double changement du côté du Bayern Munich. Coutinho et Perisic entrent en jeu à la place de Gnabry et Coman, auteur du seul but de la rencontre pour le moment.

65' : Changement pour le PSG avec la sortie de Leandro Paredes et l'entrée en jeu de Marco Verratti. Les Parisiens ont 25 minutes pour refaire le retard. Mais le Bayern Munich continue d'accentuer la pression.

62' : Kingsley Coman est tout proche de doubler la mise. Sur un copié-collé du but bavarois, l'international français reprend le ballon mais sa tentative, qui ne semblait pas cadrée, est dégagée par Thiago Silva.

60' : But pour le Bayern Munich. La domination minichoise a fini par faire plier le PSG. Sur un centre venu de la gauche, Kingsley Coman place une tête croisée hors de portée de Navas. Paris est puni par l'un de ses anciens joueurs. 1-0 pour le Bayern Munich.

57' : Marco Verratti est à l'échauffement sur le côté du terrain. Le milieu de terrain italien pourrait faire son entrée en jeu dans les prochaines minutes.

56' : Nouveau carton jaune pour le Bayern Munich reçu par Süle après une lourde charge sur Angel Di Maria au milieu de terrain.

52' : Les esprits s'échauffent en ce début de seconde période. Sur une nouvelle faute sur Neymar de Serge Gnabry, Leandro Paredes vient bousculer l'international allemand. L'arbitre de la rencontre sort un carton jaune à l'encontre des deux joueurs.

49' : Cette seconde période est repartie sur les mêmes bases avec le Bayern Munich qui monopolise le ballon.

47' : Aucun changement à la pause.

46' : C'est reparti à Lisbonne ! Le Bayern Munich a donné le coup d'envoi de cette seconde période. Tout reste à faire dans cette finale.

46' : C'est la pause à Lisbonne et cette finale tient toutes ses promesses. Chaque équipe a eu des occasions pour ouvrir le score sans y parvenir. La décision se fera peut-être en seconde période. Rendez-vous dans 15 minutes.

46' : Action litigieuse dans la surface de répération. Au duel avec Thilo Kehrer; Kingsley Coman s'écroule mais l'arbitre ne siffle pas de faute.

45' : Quelle occasion pour le PSG ! Juste avant la pose, Kylian Mbappé a le ballon pour ouvrir le score. Sur une erreur défensive du Bayern Munich, Ander Herrera sert Mbappé tout seul au point de penalty. Mais l'attaquant français écrase trop sa frappe captée sans difficulté par Neuer.

43' : Plus que deux minutes avant la pause et le Bayern Munich se montre le plus entreprenant pour tenter de faire la différence avant de rejoindre les vestiaires.

32' : Quel arrêt de Navas ! Sur un centre venu de la droite, l'attaquant polonais parvient à placer une tête à bout portant au milieu de la défense parisienne. Mais le gardien costaricien est sur la trajectoire et s'empare du ballon en deux temps.

29' : Sur le coup franc, le ballon revient dans les pieds d'Herrera. Dans l'axe, l'Espagnol arme une volée qui semble prendre la direction du cadre. Mais sa frappe est détournée par Goretzka.

28' : Davies écope du premier carton jaune de cette finale après une nouvelle faute sur Thilo Kehrer.

25' : Premier changement dans cette rencontre avec la sortie de Jérôme Boateng, incertain avant le coup d'envoi, remplace par Süle.

23' : Les occasions s'enchainent dans cette finale. Sur un nouveau contre initié par Mbappé et Neymar, Herrera sert dans la surface Di Maria. Esseulé, l'Argentin déclenche un tir du pied droit, qui passe au-dessus de la cage de Neuer. Attention au PSG de ne pas regretter ces occasions.

20' : Robert Lewandowski trouve le poteau. Trouvé dans la surface par Kingsley Coman, l'attaquant polonais se retourne au niveau du point de penalty et décoche une frappe qui échoue sur le poteau de Navas, qui semblait battu. Les Parisiens peuvent souffler.

18' : Quelle occasion pour le PSG ! Neymar est tout proche d'ouvrir le score. Servi dans l'axe par Mbappé, le Brésilien se présente face à Neuer et frappe entre les jambes du portier allemand, qui dévie le ballon in-extremis en corner.

15' : Parfaitement trouvé par Paredes, Mbappé a une nouvelle opportunité mais l'attaquant français est encore contré par la défense bavaroise.

13' : Premier enchainement intéressant pour le PSG avec Kylian Mbappé lancé sur le côté gauche. Aux abords de la surface, l'attaquant français talonne pour Bernat. Le centre de l'Espagnol est contré et le ballon revient dans les pieds de Mbappé. L'ancien monégasque déclenche une frappe mais elle est contrée.

10' : Le PSG souffre en ce début de rencontre et ne s'est toujours pas montré dangereux devant la cage de Manuel Neuer.

6' : Première frappe dans cette rencontre à mettre à l'actif de Thiago Alcantara, mais le ballon s'envole et passe très loin de la cage de Keylor Navas.

3' : Le Bayern Munich presse très haut en ce début de match et pose des problèmes au PSG, qui a du mal à ressortir le ballon.

21h : C'est parti à Lisbonne ! Le coup d'envoi de la rencontre a été donné par le PSG, qui évolue en bleu. Le Bayern Munich joue en rouge. Les Parisiens ont 90 minutes, voire plus, pour entrer dans la légende.

20h56 : Les deux équipes sont dans les couloirs et vont faire leur entrée sur la pelouse du stade de la Luz. Plus qu'une poignée de minutes avant le coup d'envoi de cette finale tant attendue.

20h50 : A quelques minutes du coup d'envoi à Lisbonne, qui va soulever la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich et ainsi inscrire son nom au palmarès de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe ? Réponse dans un peu plus de 90 minutes…

Will there be a new name on the trophy? #UCLfinal pic.twitter.com/vJCezXbvCH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 23, 2020

20h20 : Le PSG va-t-il briser la malédiction ? Le club de la capitale est la 41e équipe à disputer une finale de Ligue des champions. Et les six derniers clubs à disputer leur première finale se sont inclinées. A Paris de réécrire l’histoire.

41 - Paris va devenir la 41e équipe à disputer une finale de Ligue des Champions / C1, les six derniers novices s’étant inclinés à ce stade. Défi.#PSGBayern #UCLFinal pic.twitter.com/JOr5Dvfwf7 — Optajean (@OptaJean) August 23, 2020

20h05 : Une petite surprise dans le onze de départ du Bayern Munich avec Kingsley Coman, titularisé face à son club formateur. Le Français a été préféré au Croate Ivan Perisic. C’est le seul changement, Flick ayant reconduit la même équipe qu’en demi-finale face à Lyon (3-0) avec la présence en défense de Jérôme Boateng, incertain avant la rencontre. A noter la présence sur le banc des Français Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso et Michaël Cuisance.

19h59 : Pour cette finale, Thomas Tuchel aligne le onze de départ attendu avec le retour de Keylor Navas dans la cage parisienne. Le gardien costaricien avait déclaré forfait pour la demi-finale face au RB Leipzig (3-0) en raison d'une blessure au mollet. Pour le reste, rien ne change avec une défense composée de Thilo Kehrer à droite, Juan Bernat à gauche, et Thiago Silva accompagné de Presnel Kimpembe dans l'axe. Au milieu, Marquinhos sera une nouvelle fois entouré d’Ander Herrera et Leandro Paredes, alors que Marco Verratti est sur le banc des remplaçants. Enfin, le trio d'attaque sera composé de Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria.